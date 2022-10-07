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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة في أسعار ام جي 6 في مصر .. اعرف التفاصيل

MG6 موديل 2022
MG6 موديل 2022

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات ام جي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة MG6 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت جميع الفئات المطروحة من هذه السيارة زيادة سعرية جديدة قدرت بـ 40 الف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة MG6 موديل 2022 في مصر

MG6 موديل 2022

تقدم السيارة MG6 موديل 2022 بشبكة أمامية باللون الاسود ذات فتحات متعددة المقاطع، ومصابيح أمامية حادة، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى جنوط رياضية تبدأ من 16 بوصة حتى 17 بوصة، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

MG6 موديل 2022

وتحتوي السيارة MG6 موديل 2022 على حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى مستعشرات حركة أمامية وكاميرا ايضا، مع زر تشغيل المحرك وايقافه، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي وترفيهي.

MG6 موديل 2022

وحصلت السيارة MG6 موديل 2022 على ناقل حركة من 7 سرعات، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.8 ثانية.

MG6 موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG6 موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى MG6 موديل 2022 بقيمة بلغت 520 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG6 موديل 2022 بقيمة بلغت 540 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG6 موديل 2022 بقيمة بلغت 545 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.

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