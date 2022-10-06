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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي: خط الربط بين العراق والأردن للخدمة في يونيو القادم

الكاظمي
الكاظمي

غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي عبر تويتر قائلا : عملنا على استراتيجية شاملة وحققنا مشاريع عدة بمجال الكهرباء، ويدخل خط الربط مع الأردن للخدمة في يونيو القادم، وبعده خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج.

وأضاف الكاظمي : مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب؛ لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع الرَّبط الكهربائي الأردني - العراقي، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل أراضي الجمهوريَّة العراقيَّة.

ويهدف مشروع الرَّبط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائيَّة من الأردن تصل الى 150 ميجاواط.

وأكد رئيس الوزراء الأردني  خلال كلمة له في حفل وضع حجر الأساس ان مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين ورافدا مهما للعلاقات الأردنية- العراقية، التي تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

كما اكد الخصاونة على المكانة الكبيرة للعراق وأهله في قلب جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اللذين يكنان للعراق وشعبه ذات المحبة والتقدير للأردن وشعبه.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على العلاقة التاريخية والاستراتيجية والأخوية المتينة، التي تصل حد التمازج بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز التعاون والتكامل بينهما في مختلف المجالات، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الخصاونة على دعم الأردن الكامل والمطلق بقيادة  الملك عبدالله الثاني الى جانب العراق ، في جهوده لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، لمواصلة أداء دوره الفاعل والطليعي على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

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