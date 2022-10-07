صحة الفيوم تنظم دورة تدريبية عن أداب وأخلاقيات مهنة التمريض

اختتمت ادارة التمريض بمديرية الصحة بالفيوم الدورة التدريبية الخاصة بأداب واخلاقيات مهنة التمريض ، التى أقيمت بقاعة التدريبات بمديرية الصحة بالفيوم، برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل الصحة بالفيوم ، وبإشراف الدكتورة نيفين محمد عبد رب النبى رئيس الادارة المركزية

شارك في الدورة 50 ممرضة من التمريض العاملين بمنشآت الرعاية الاساسية، على مهارات التثقيف الصحى وخدمات الاستقبال والطوارئ.



استمر التدريب لمدة 6 ايام وتناول موضوعات متعددة منها آداب واخلاقيات مهنة التمريض -الاتصال الناجح والفعال -المفاهيم الاساسية للتثقيف الصحى - صياغة الاهداف التثقيفية -اساليب التثقيف -مهارات الاستقبال والطوارئ والاسعافات الاولية -مقدمة عن مكافحة العدوى -الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى -الانعاش القلبى الرئوى للاطفال والبالغين .



قام بالتدريب فريق من الادارة المركزية للتمريض بقيادة أ.مايسة حسنى تمام -مدير تمريض الرعاية الاساسية ، وتم التدريب بقاعة د/احمد عثمان (الزمالة) واحدى قاعات معهد التمريض وذلك بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة د . اسماء شريف مدير الادارة ، و فى نهاية التدريب تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية.

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