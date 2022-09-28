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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الفيوم تعلن تطعيم 18636 مواطنا خلال 3 أيام

الدكتور حاتم جمال
الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة أثناء اللقاء

اعلنت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة د.محمد عبد التواب -مدير الإدارة أن حملة طرق الابواب المنفذة حاليا بالفيوم قامت بتطعيم 18636 مواطن خلال 3 ايام حيث بدات الحملة من يوم الأحد 25 سبتمبر وتستهدف تطعيم المواطنين من عمر 12 سنة فاكثر وتقدم جميع انواع الجرعات الاولى والثانية والثالثة والرابعة أيضا .


وتعمل الحملة تحت اشراف فريق مركزى بقيادة د.ايمان حربى  ،  من البرنامج الموسع للتطعيمات ويشارك ايضا فريق من مركز معلومات الوزارة بقيادة د.نورا احمد جمال.


واوضحت د.اسماء مصطفى - مديرة التطعيمات بالمديرية ان الطعوم الموجودة هى فايزر وجونسون وسينوفارم وسينوفاك 


واوضحت أن الجرعة التنشيطية الثالثة أو الرابعة يمكن أخذها بدون انتظار رسالة حيث أن موعدها بعد 6 شهور من الجرعة الثانية فمن مر عليه 6 شهور من آخر جرعة متاح له الجرعة التنشيطية فعليه التوجه مباشرة لاقرب مركز تطعيم لتلقى الجرعة.


 بناءا على توجيهات  الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان وبإشراف  الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم  ، ومازالت الحملة مستمرة.

 

 

صحة الفيوم تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

 

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الفيوم اخبار الصحة صحة الفيوم حملة طرق الابواب التطعيمات

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