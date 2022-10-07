عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة | إطلاق مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وتقليل الواردات

مبادرة إبدأ
مبادرة إبدأ

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ"، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات.
 

txt

حياة كريمة .. الصحة تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات للعلاج بالمجان

txt

اتحاد الصناعات: الجمارك ليست متورطة في أزمة حجز البضائع ومستلزمات الإنتاج

وفي 26 أبريل الماضي، وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأً"، كمبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، قائلا: "إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات".

وأضاف: "ذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم المادي والفني للازم للمتعثرين".

إطلاق مبادرة ابدأ الصناعات الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي حياة كريمة توطين الصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 3-3 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

كارثة|صفحة إسرائيلية تستعين بـ يوتيوبر مصرية شهيرة للتشكيك في انتصار أكتوبر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عبد الله جمعة يواصل برنامجه التأهيلي داخل الزمالك

ماذا يقول الواصفون لأحمد.. المنشد محمد إسماعيل يبدع في ذكرى المولد النبوي

صل أم صلى الله عليه وسلم ؟.. الإفتاء توضح الخطأ فيها

ذكرى المولد النبوي .. مرصد الأزهر: المتطرفون أيديولوجيتهم فاسدة في التعاملات الإنسانية

"فيريرا" يخفف الحمل البدني قبل مواجهة فلامبو

تعليمات خاصة من "فيريرا" لثلاثي الزمالك استعدادا لـ فلامبو البوروندي ببطولة إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت ومجوهرات.. زوجة عماد متعب تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

فيديو

أشوفكم على خير.. سبب اعتزال مطرب المهرجانات مسلم الغناء الحقيقي

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ