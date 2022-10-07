شعبة الاستثمار العقاري: حجم تجارة التصدير عالميا تريليونا دولار سنويا

قال محمود العدل، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن تصدير العقارات للخارج أمر هام يجب أن تقوم به الدولة.

وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لابد أن تقوم وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة والهجرة بالتعاون فيما بينهم لعمل منظومة لتصدير العقار للخارج"، لافتا: "تصدير العقار للخارج من أهم التجارات العالمية".

وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري: "يصل حجم تجارة تصدير العقارات عالميا إلى تريليوني دولار سنويا"، موضحا: "مصر تشارك بـ2.5% فقط".

وأوضح: "المستوى العقاري لمصر تحسن خلال السنوات الماضية بفضل المدن الجديدة سواء سياحية أو تجارية أو لوجستية، على مستوى عالمي مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة".