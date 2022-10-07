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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الاستثمار العقاري: حجم تجارة التصدير عالميا تريليونا دولار سنويا

العقارات
العقارات

قال محمود العدل، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن تصدير العقارات للخارج أمر هام يجب أن تقوم به الدولة.

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وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تعمير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لابد أن تقوم وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة والهجرة بالتعاون فيما بينهم لعمل منظومة لتصدير العقار للخارج"، لافتا: "تصدير العقار للخارج من أهم التجارات العالمية".

وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري: "يصل حجم تجارة تصدير العقارات عالميا إلى تريليوني دولار سنويا"، موضحا: "مصر تشارك بـ2.5% فقط".

وأوضح: "المستوى العقاري لمصر تحسن خلال السنوات الماضية بفضل المدن الجديدة سواء سياحية أو تجارية أو لوجستية، على مستوى عالمي مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة".

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