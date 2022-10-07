أستاذ تمويل: مصر تسعى إلى تعميق الصناعات الوطنية من خلال مبادرة إبدأ

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ" للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية وتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية.

وأضاف "الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "التحدي الذى يواجهنا في الوقت الحالي هو كيفية زيادة القاعدة الإنتاجية ومسألة تعميق الصناعة المصرية، حتى نخفف من الضغط الاقتصادي".

وأشار: "مبادرة حياة كريمة ساعدت على توفير قاعدة بيانات للقرى المصرية، وهو ما يساهم في تحقيق الاتصال بين المشروعات، فضلا عن وجود مزايا نسبية لعدد من الصناعات المحلية التي تقوم في مصر".

الصناعات الصغيرة

وأوضح: "مبادرة حياة كريمة منتشرة في كل محافظات مصر وتساهم في خلق جيل آخر من المصنعين لأنها تعمل على المواطن وتعيد تأهيله وتفتح له المجال لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي هي تفتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح المزيد من الفرص للشركات الكبيرة، لأنها قائمة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

