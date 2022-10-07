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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق فى 3 محلات في قنا

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق محدود، اندلع فى ٣ محلات صغيرة بجوار استاد قنا الرياضى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا ، يفيد اندلاع حريق محدود فى ٣ محلات بجوار استاد قنا الرياضى، دون أن يسفر عن وقوع أى ضحايا أو إصابات بين المواطنين.

 

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من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق.

 

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنطقة المجاورة، وتبين أن الحريق تسبب فى تلف محتويات المحلات، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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