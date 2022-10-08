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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 طرق لمنع تسوس الأسنان دون التخلي عن الرغبة في تناول الحلويات

تسوس الأسنان
تسوس الأسنان

 الإفراط في تناول الحلويات يسبب مشاكل في الأسنان في الواقع، عندما تأكل شيئًا حلوًا ، تتشكل طبقة رقيقة من السكر والنشا على أسنانك و تبدأ البكتيريا في أكل هذه اللويحة في النهاية ، يؤدي هذا إلى تراكم الحمض في فمك والذي يؤدي في النهاية إلى تكسير مينا الأسنان. 

إذا كنت ترغب في منع تسوس الأسنان وتجويفها دون التخلي عن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، فجرّب الطرق أدناها وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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ابحث عن فرشاة الأسنان المناسبة

عند اختيار فرشاة أسنانك ، ضع في اعتبارك أمرين: الشعيرات ثلاثية المفعول والرؤوس الماسية الشكل. تم تصميم فراشي الأسنان هذه خصيصًا لتنظيف الأجزاء المتسخة تمامًا. جرب فرشاة أسنان كهربائية أو كهربائية لأنها فعالة للغاية في التنظيف أيضًا .

 استعمل خيط الأسنان


تأكد من الحفاظ على نظافتك عن طريق استخدام الخيط بانتظام على فترات متقطعة وإزالة السكر المتراكم. ينصح باستخدام الخيط لجعل الأسنان صحية وقوية .

تأكد من شطف غسول الفم

استخدم غسول الفم بالفلورايد بعد كل مرة تأكل فيها شيئًا. خاصة إذا كنت قد أكلت شيئًا حلوًا ، فقم بالتأكيد بذلك. إذا لم يكن لديك غسول للفم ، فقط اشطفه بالماء العادي .

علكة خالية من السكر

يزيد مضغ العلكة الخالية من السكر من إفراز اللعاب في الفم مع إزالة آثار السكر على الأسنان. هذا يعني أن هذه الأيام تستمر في مضغ العلكة الخالية من السكر بينهما.

 ابتعد عن الحلويات


تناول الحلويات أو الأشياء الأخرى المصنوعة من السكر لفترة طويلة يشكل خطورة على الأسنان. لا يعني الحلو أنك تبدأ في أكل أي شيء. تجنب الحلوى الصلبة ، والأشياء اللزجة والمطاطية يمكن أن تبقى في فمك لفترة طويلة. تجنب تناول هذه الأشياء.

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