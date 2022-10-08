نشرة الصحة والمرأة|زيادة أمراض الكبد 50% فى هذا التوقيت .. توقعات الخبراء حول موسم الإنفلونزا 2022.. كبار السن المتعافين من كورونا معرضون للإصابة بـ الزهايمر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. بيض مدحرج وطبق جانبي



يصعب حاليا شراء وجبة عشاء بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها عن الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه

كارثة .. ارتفاع نسبة وفيات الكبد 50% | دراسة تكشف التفاصيل

وجدت دراسة جديدة إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في نسبة الإصابة والوفاة بسبب سرطان الكبد بنسبة 55% بحلول عام 2040.

نشرت الدراسة فى مجلة "جورنال أوف إيباتولوجي" حيث أن معظم حالات الوفاة ببب سرطان الكبد كانت في شرق وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا.

مهددون بـ الزهايمر .. هذه الفئة من متعافي كورونا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة

وجدت دراسة أن المتعافين من فيروس كورونا ممن تخطوا سن الـ65 سنة أكثر عرضة 80 في المئة للإصابة بمرض الزهايمر خلال عام.

وذكر موقع “ إندبندينت” أن الفئة العمرية أكبر من 65 المتعافون من فيروس كورونا أكثر عرضة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 80 في المئة بهذا النوع من الخرف مقارنة بمن هم فى نفس العمر .



توقعات خبراء الصحة حول موسم الإنفلونزا 2022 .. وأفضل توقيت للقاح

من المعروف موسم الإنفلونزا يكون فى فصل الشتاء كل عام ويسبب مضاعفات خطيرة حسب سلالة الفيروس المنتشرة خاصة لدى مرضى الربو والأطفال الصغار وأصحاب الأمراض المزمنة لذا ينصح الخبراء بتناول لقاح الإنفلونزا قبل موسم الشتاء .

ويختلف توقيت موسم الإنفلونزا من بلد لآخر فى عالم حسب تغير الفصول ففى نصف الكرة الشمالي قد اقتراب موعد موسم الإنفلونزا لعام 2022 والذي يعتقد الخبراء أنه سيكون سيئا.