كارثة .. ارتفاع نسبة وفيات الكبد 50% | دراسة تكشف التفاصيل

توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك ارتفاعا عالميا في نسبة الإصابة والوفاة بسبب سرطان الكبد بنسبة 55% بحلول عام 2040.

نشرت الدرتسة فى مجلة "جورنال أوف إيباتولوجي" حيث أن معظم حالات الوفاة ببب سرطان الكبد كانت في شرق وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا.

وكان فى إحصاءات الصحية العالمية هناك 905700 شخصا مصاب بـ سرطان الكبد وتوفى 830200 آخرين فى العالم عام 2020 ، وإذا استمرت المعدلات الحالية فى النمو فمن المتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى 1.4 مليون حالة والوفيات 1.3 مليون بحلول عام 2040.

وقالت أرييه رومجاي، عالمة الأوبئة من الوكالة الدولية لبحوث السرطان، إن هذه النتائج تشكل ارتفاعاً سنوياً بـ 500 ألف حالة.

ووجدت الدراسة أن سرطان الكبد أصبح أحد الأسباب الثلاثة الأولى للوفاة بالسرطان في 46 بلداً بينما يكن من أهم 5 أسباب للوفاة فى حوالى 100 بلد.

وقالت المشاركة في الدراسة إيزابيل سورجوماتارام ، أن من أهم العوامل التي تزيد الإصابة بمرض سرطان الكبد هي فيروس التهاب الكبد B، وفيروس التهاب الكبد C، وتناول الكحول ، والوزن الزائد ومرض السكري.

وذكرت دراسات سابقة أن تناول بعض الأدوية بشكل عشوائي يؤدي إلى حدوث أضرار بالكبد مما يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان فضلا عن عدم الاتنباه الى تأثير ما نتناوله من طعام وشراب على الجسم.