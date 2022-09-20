في حوار خاص.. عالم مصري يكشف لـ صدى البلد تقنية لعلاج سرطان الكبد عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي… فيديو

عالم مصري بمدينة زويل: طورنا تقنية لعلاج سرطان الكبد باستخدام النانو تكنولوجى

الدكتور إبراهيم الشربيني يكشف طريقة لاستخدام جزيئات النانو في علاج سرطان الكبد

إبراهيم الشربيني : نهدف للقضاء على شبح السرطان

عالم مصري : العلم لا يتوقف عند أحد و نهدف لتحقيق التنمية

كشف الدكتور إبراهيم الشربيني العالم المصري و مدير برنامج النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم في حوار خاص لصدي البلد عن تطويره لطريقة و تقنية لعلاج سرطان الكبد باستخدام جزيئات النانو تكنولوجي .



حيث بدأ الدكتور ابراهيم الشربيني حديثه أنه لا يوجد حتى الآن دواء لعلاج سرطان الكبد دون أعراض جانبية وأحد أشهر أدوية السرطان على مستوى العالم يطلق عليه "الشيطان الأحمر"، وذلك بسبب الأضرار التي يسببها العلاج خلال معالجة الخلايا المتضررة.

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وتابع العالم المصري الدكتور ابراهيم الشربيني ان فكرة علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي قائمة علي هدف اساسي و هو ايصال دواء السرطان الي الخلايا المصابة بالمرض فقط دون المساس بأي من الخلايا الاخرى او احداث الضرر بها ، و ان جزيئات النانو يتم خلطها مع اي نوع من ادوية السرطان لتوجه الدواء للخلايا المصابة بالسرطان فقط دون الاقتراب من اي خلايا أخرى .

و اوضح الدكتور ابراهيم الشربيني ان الهدف من توجه جزيئات النانو دواء السرطان نحو الخلايا المصابة فقط هو تقليل الأعراض الجانبية للدواء و يتم من خلال الجزيئات مع الدواء تفاعل الدواء مع الحمض النووي للإنسان من خلال استخدام تقنية النانو تكنولوجيا وهدفها توصيل دواء السرطان إلى الخلايا المصابة دون الإضرار بالخلايا السليمة".

‏‎وقال "الشربينى":" انه عن طريق جزيئات النانو تموت الخلية المسرطنة و المصابة بالمرض نفسها بنفسها وذالك برفع الجزيئات الخاصة بالنانو تكنولوجي القدرة العلاجية للدواء وبحمى الخلايا السليمة من أي ضرر"،

وتابع العالم المصري أن الإنفاق على انتاج دواء جديد يتطلب ما يقرب من مليار دولار ومدة زمنية تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة ، و لذالك قررنا العمل علي اضافة جزيئات النانو علي الادوية القديمة و تطويرها .



‎وتابع العالم المصري الدكتور ابراهيم الشربينى خلال حواره ، أن العلم دائماً لا يتوقف عند أحد وعجلته مستمرة وما قمنا به هو حمل الدواء وغرسه في الخلايا المسرطنة من أجل القضاء عليها دون أن يصل الدواء إلى أي خلايا سليمة أخرى.

و تابع الدكتور إبراهيم الشربيني ان العلم هو القوة الناعمة للدولة فهو سلاح يمكن ان يحمي الدولة ويعمل علي حفظها وتطويرها ، ويمكنه بناء مجتمع متطور قادر على القيادة.

وأوضح انه لذلك سعت مدينة زويل لتوعية المواطنين باهمية تحصيل العلم، والعمل علي تبسيط العلوم لتصل للمتلقي بطريقة سهلة الاستيعاب، وان هذا هو الاساس الذي يعمل علي تنمية المجتمع و علاج العديد من القضايا .