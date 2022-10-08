أشرف هلال: الأدوات المنزلية ارتفعت بنسبة 30%.. والمصانع تسعر الدولاربـ 25 جنيه

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن سعر الدولار مضطرب تلك الفترة، لافتا إلى أن متوسط ارتفاع السلع المنزلية من فترة كورونا حتي الأن وصل فى حدود من 28 إلى 30%.

وأضاف “هلال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن هناك بعض المصانع التي لديها مستلزمات فى الإنتاج يوجد بها مشكلة فى أنه لايزال بعض مستلزمات الإنتاج موجودة فى جمارك لم تخرج، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

وتابع أن تأثير البضائع فى الموانئ يؤدي إلى دفع تلك المصانع غرامات حاويات، معقبا: “هناك بعض المصانع التي تسعر الدولار على أساس 24 و25 جنيه.. مما أدي إلى زيادة الأسعار”.

شر البلية ما يضحك.. حقيقة وصول سعر ملعقة السنبلة لـ 150 ألف جنيه

نفي أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، حقيقة وصول سعر ملعقة السنبلة لـ 150 ألف جنيه، قائلا: “شر البلية ما يضحك.. وكانت ملعقة السنبلة موجودة فى منازلنا فى فترة السبعينات والثمانينات.. وهذا ليس معناه أنها شئ من الأثار التي من الممكن أن تباع بهذا السعر”.

وأضاف، أن ملعقة السنبلة تباع فى سوق الجمعة بجنيه واحد او أثنين، معقبا: “حتي أغلي طقم شوك فى العالم لم يصل لهذا الرقم أو هذا السعر”.

وتابع: “اما حد يقول أن سعر تلك الملعقة 150 ألف جنيه دا واحد فاضي يريد ركوب التريند ويشغل الناس بأى شئ.. وتلك عملية نصب بالدرجة الأولي”، لافتا إلى أنه يتم ضرب تلك الملعقة وصناعتها من الصاج وتأخذ كروم بعد ذلك وتباع.