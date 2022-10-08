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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بـ الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة بأخرى نقل في الدقهلية.

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تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من من شرطه النجده يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وتبين وقوع حادث حادث تصادم بين سيارة تحمل ماكينة عملاقة تشتخدم في البناء " آلة دق الخوازيق"، وسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "د ي ر ٣٢٩٨".

السيارة الملاكي

كما تبين مصرع قائد السيارة الملاكي ويدعى "هشام حسن حسنين غريب"،31عاما، مقيم بمنطقة جديلة بقسم ثان المنصورة، وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان للمشرحة، واخطرت النيابة العامة.

الدقهلية حادث تصادم آلة دق حادث تصادم سيارتين مركز شرطة النيابة العامة

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