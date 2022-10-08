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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمدة 3 ساعات.. توهج شمسي مفاجئ يصدم الجميع

توهج الشمس
توهج الشمس

سجلت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس حدوث إنفجار في البقعة الشمسية الكبيرة  AR3116،  مما أدى إلى توهج شمسي متوسط القوة M1 واستمر لفترة طويلة لأكثر  3 ساعات وربما يكون قذف  انبعاث كتلي اكليلي - سحابة من الغاز المتاين - نحو الفضاء ويتوقع أن يتسبب في نشاط جيومغناطيسي وظهور أضواء الشفق القطبي.  

ووفقا للخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة، يعد التوهج الشمسي انفجار على الشمس يحدث عندما يتم إطلاق الطاقة المخزنة في الحقول المغناطيسية المتشابكة (عادة فوق البقع الشمسية) فجأة، حيث تنتج التوهجات دفعة من الإشعاع عبر الطيف الكهرومغناطيسي ، من موجات الراديو إلى الأشعة السينية وأشعة جاما.

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توهج شمسي

ويصنف العلماء التوهجات الشمسية وفقًا لسطوع الأشعة السينية في نطاق الطول الموجي من 1 إلى 8 أنجستروم. 

هناك 3 فئات: توهجات الفئة X كبيرة ؛ وهي انفجارات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الراديو على مستوى الكوكب وعواصف إشعاعية طويلة الأمد، وهناك توهجات الفئة M متوسطة القوة ؛ يمكن أن تسبب انقطاعًا قصيرًا للراديو يؤثر على المناطق القطبية للأرض، وأحيانًا ما تتبع عواصف إشعاعية بسيطة توهجًا من الفئة M. 

وبالمقارنة مع انفجارات الفئة X و M ، فإن توهجات الفئة C صغيرة مع القليل من النتائج الملحوظة هنا على الأرض.

وتحتوي كل فئة من فئات وميض الأشعة السينية على تسعة أقسام فرعية تتراوح من ، على سبيل المثال ، C1 إلى C9 ، ومن M1 إلى M9 ، ومن X1 إلى X9. وهو  مقياس لوغارتمي، فمثلا M1 أقوى بعشر مرات من C1، في حين ان X1  أقوى بعشر مرات من M1 ، وهكذا.

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