على رأسها مطروح والإسكندرية.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار



أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في فرص سقوط الأمطار أيضًا، حيث متوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية اليوم على رأسها مطروح وإسكندرية وشمال الوجه البحري البحيرة الدقهلية و كفرالشيخ ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.







أجواء مائلة للحرارة والانخفاضات مستمرة حتى نهاية الأسبوع



وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، وحارة على المناطق الجنوبية.



ونوهت بأن هذه الانخفاضات في درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية وإذا حدث ارتفاع سيكون طفيف للغاية.





وأشارت إلى إن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وذلك بسبب تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، حيث يتسبب في حجب جزء من أشعة الشمس فيزيد عدم الإحساس بدرجات الحرارة.







