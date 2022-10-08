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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تُحذرمن طقس الساعات المقبلة

اضطراب الملاحة وارتفاع
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 وقالت منار غانم إن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وذلك بسبب تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، حيث يتسبب في حجب جزء من أشعة الشمس فيزيد عدم الإحساس بدرجات الحرارة.
 

حالة الطقس اليوم السبت

أجواء مائلة للحرارة والانخفاضات مستمرة حتى نهاية الأسبوع

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، وحارة على المناطق الجنوبية.

ونوهت بأن هذه الانخفاضات في درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية وإذا حدث ارتفاع سيكون طفيف للغاية.
 

نشاط في حركة الرياح وارتفاع الأمواج يصل لـ 2.5 متر

ولفتت إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح على البحر المتوسط  و ستكون السرعات بين الـ 40 والـ 50 كم/ساعة وبالتالي سيصل ارتفاع الأمواج لـ 2.5 متر على البحر المتوسط وهو غير مؤهل تمامًا لأي أنشطة بحرية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فيصل ارتفاع الأمواج فيه لـ 2.5 ولكنه مؤهل للأنشطة البحرية، حيث شهد تحسن عن الأمس.

 

حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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