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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المتيني: جامعة عين شمس الأهلية صرح تعليمي عملاق أقيم بأحدث المعايير العالمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تقوم بتدشين الجامعة الأهلية الجديدة والتى تتضمن برامج دراسية متطورة مواكبة لمتطلبات سوق العمل على أحدث معايير التعليم العالمية.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن تم تخصيص مساحة 189.58 فدان لإقامة جامعة عين شمس الأهلية، بطريق القاهرة - العين السخنة.

وأشار رئيس جامعة عين شمس الي أن الدراسة ستبدأ  بها في عدد من البرامج الحديثة والمتطورة، منوها أن موعد بدء الدراسة بالجامعة لم يحدد بعد ونأمل أن تكون 2023_2024.

وأشاد الدكتور محمود المتيني بالقيادة السياسية ، لافتا إلى أن جامعة عين شمس الأهلية هي فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

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وكشف الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مجلس جامعة عين شمس، وافق على إنشاء جامعة عين شمس الأهلية، ووجه باستكمال الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع مجلس الجامعات الأهلية في هذا الشأن.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لُطيف، أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأوضح الوزير، في تصريحات سابقة ، ملامح الخطة التنفيذية لعمل الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل الاهتمام بملف إتاحة فرص التعليم العالي المرتبطة باحتياجات سوق العمل، واهتمام الجامعات المصرية بعقد شراكات دولية مع جامعات دولية مرموقة، والاهتمام بالبرامج الدراسية البينية، وإضافة برامج دراسية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية، والاستمرار في جهود تطوير المستشفيات الجامعية، والاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والاهتمام بملف التحول الرقمي للجامعات، والاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية بما يدعم قوة مصر الناعمة في مجال التعليم العالي.​

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