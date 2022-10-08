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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة.. غلق تقليل الاغتراب اليوم السبت الثالثة عصرًا| تفاصيل

تقليل الاغتراب 2022
تقليل الاغتراب 2022

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب  تقليل الاغتراب  (التسجيل مفتوح للمستنفدين والمتخلفين) من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا.

 

وشدد موقع التنسيق الإلكتروني أنه  سيتم غلق تقليل الاغتراب اليوم السبت 8/10/2022 الساعة الثالثة عصراً.

تقليل الاغتراب

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

فتح باب تقليل الاغتراب

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني لمساعدة الطلاب فيما يخص عمليات التنسيق لذلك يمكن لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من الاولي والثانية معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــا .

الأعلى للجامعات الخاصة: خصم 10%من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات حال سحب الملف والتحويل

 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في قرار سابق له ينص على خصم نسبة 10% من قيمة المبلغ المدفوع كمصروفات للسنة الدراسية للطالب الذي يلتحق بأي جامعة خاصة ويقوم بسحب الملف من كليته قبل بدء الدراسة.

ويتضمن القرار خصم 50% من قيمة المبلغ المدفوع من المصروفات الدراسية للطالب في حالة سحب الملف بعد بدء الدراسة، بينما تأتي نسبة الخصم 10% من قيمة المدفوع أيضا.

وقال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه تم اتخاذ قرار بمد موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري، موضحا أنه ليس هناك اختلاف في الحدود الدنيا المعلنة للكليات بالجامعات الخاصة، بحيث يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

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