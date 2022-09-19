توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 وذلك على النحو التالي:-

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول علي هذا الرابط لمعرفة المعاهد المعتمدة اضغط هنـــــــا .

تنسيق الدبلومات الفنية 2022..قواعد القبول بالجامعات والكليات المتاحة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية 2022 بكليات الجامعات بالعام الجامعي الجديد، التي تقبل طلاب

الدبلومات بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2022 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي “شعبة ترميم

آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم

المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2022 بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2022 – 2023 وفقا للشروط

نتيجة تنسيق 2021 حول مؤشرات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث كانت نتيجة تنسيق كلية الهندسة لطلاب الصناعي 5 سنوات العام الماضي كالآتي:

هندسة بترول وتعدين السويس 98.83

هندسة كفر الشيخ 98.39

هندسة طنطا 98.00

هندسة جنوب الوادي 97.67

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60

هندسة الإسكندرية 97.56

هندسة القاهرة 97.50

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17

هندسة المنصورة 97.17

هندسة الفيوم 97.17

هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11

هندسة أسوان 97.00

هندسة دمياط 96.94

هندسة بنها 96.78

هندسة سوهاج 96.78

هندسة أسيوط 96.78

هندسة بني سويف 96.72

هندسة الزقازيق 96.72

هندسة المنيا 96.72

هندسة حلوان 96.67

هندسة بنها بشبرا 96.67

هندسة حلوان بالمطرية 96.61

هندسة الطاقة أسوان 96.61

هندسة السويس 96.60

هندسة عين شمس 96.56

هندسة بور سعيد 96.50



تنسيق الدبلومات الفنية صناعي نظام 3 سنوات فكان كالآتي:



معهد فني صحى الاسكندريه 96.50

معهد فني صحى طنطا 96.42

تربية حلوان 96.33

معهد فني صحى الزقازيق 96.28

معهد فني صحى سوهاج 96.14

معهد فني صحى امبابة 96.14

فنى صحي جنوب الوادي 96.07

معهد فني صحى اسوان 96.00

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 93.57

أقتصاد منزلى حلوان 93.07

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 92.57

أقتصاد منزلى العريش 92.57

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.10

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.42

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 91.33

المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 91.14

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 91.07

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 90.42

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 90.14

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 89.14

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 89.00