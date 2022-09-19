اليوم.. آخر موعد لمرحلة تقليل الاغتراب والنتيجة خلال 72 ساعة من هنا

تقليل الاغتراب 2022 ، يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني والمتخلفين في المرحلة الاولي والثانية التسجيل تقليل الاغتراب ومن المقرر أن تنتهي اليوم مرحلة تقليل الاغتراب في تمام الساعة السابعة مساء.

رابط تسجيل مرحلة تقليل الاغتراب

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022 ويمكن للطلاب التسجيل من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــا .

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تجية تقليل الاغتراب 2022

تقليل الاغتراب لطلاب المرحله الثالثة 2022

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتجية تقليل الاغتراب عند ظهورها خلال ساعات ومن المقرر أن تعلن يوم الخميس القادم .

تقليل الاغتراب 2022

مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى الاثنين 19 سبتمبر

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

وناشدت الوزارة الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.

ويُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.