أحذر الكيانات الوهمية.. ننشر الكليات والمعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يواصل طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني حيث من المقرر غلق باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر.

تحذير لطلاب الدبلومات الفنية من الكيانات الوهمية

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيرا مهما لجميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث حذر السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطلاب من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تدعي أنها معتمدة من الوزارة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022



وأكد أن وزارة التعليم العالي تتيح لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة عبر جميع وسائل التواصل الخاصة بها ويمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي اضغط هنا .

عدد الرغبات المتاحة أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ومتاح لكل طالب تسجيل 75 رغبة، وفق قواعد التنسيق التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات، ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط.

جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:

تمریض دمنهور

تمريض المنصورة

تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تربية نوعية جنوب الوادي

تمريض الزقازيق

تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ

تربية نوعية طنطا

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

سياحة وفنادق الإسكندرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية

تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض دمياط

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا

تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان

تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تمريض جنوب الوادي

خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022



ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط ، حيث يتم التنسيق وفق لقواعد التنسيق التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات.

و يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022



- دبلوم المدارس الثانوية التجارية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).

- دبلوم المدارس الثانوية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للخدمات الصحية، وذلك بالمعاهد الفنية للتمريض.

قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022



- المدارس الفنية التجارية المتقدمة.

- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ونظائرها.

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية (فنيات التمريض).

- المعاهد الفنية للتمريض.

- مدارس التمريض نظام الخمس سنوات.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية.

- دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.

- دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (ونظائرها).

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الدخول على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

يتم الدخول علي تنسيق الدبلومات الفنية.

كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

كتابة الرقم السري الخاص بك.

وأخيرا تسجيل الرغبات وفقا للكليات الراغب في الالتحاق بها.