أحذر الكيانات الوهمية.. ننشر الكليات والمعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يواصل طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني حيث من المقرر غلق باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر.
تحذير لطلاب الدبلومات الفنية من الكيانات الوهمية
ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيرا مهما لجميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث حذر السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الطلاب من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تدعي أنها معتمدة من الوزارة.
وأكد أن وزارة التعليم العالي تتيح لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة عبر جميع وسائل التواصل الخاصة بها ويمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي اضغط هنا .
عدد الرغبات المتاحة أمام طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022
ومتاح لكل طالب تسجيل 75 رغبة، وفق قواعد التنسيق التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات، ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط.
جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:
تمریض دمنهور
تمريض المنصورة
تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تربية نوعية جنوب الوادي
تمريض الزقازيق
تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ
تربية نوعية طنطا
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الإسكندرية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية
تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض دمياط
سياحة وفنادق المنصورة
سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا
تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
سياحة وفنادق مطروح
سياحة وفنادق بني سويف
تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان
تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض المنيا
تمريض بني سويف
تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض جنوب الوادي
خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية الفيوم
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة
العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة
معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022
ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط ، حيث يتم التنسيق وفق لقواعد التنسيق التي وضعها المجلس الاعلى للجامعات.
و يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg
قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
- دبلوم المدارس الثانوية التجارية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).
- دبلوم المدارس الثانوية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات.
- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).
- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، نظام الثلاث سنوات (ونظائرها).
- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للخدمات الصحية، وذلك بالمعاهد الفنية للتمريض.
قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
- المدارس الفنية التجارية المتقدمة.
- دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ونظائرها.
- دبلوم المعاهد الفنية الصحية (فنيات التمريض).
- المعاهد الفنية للتمريض.
- مدارس التمريض نظام الخمس سنوات.
- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية.
- دبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة.
- دبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق (ونظائرها).
تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022
الدخول على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.
يتم الدخول علي تنسيق الدبلومات الفنية.
كتابة رقم الجلوس الخاص بك.
كتابة الرقم السري الخاص بك.
وأخيرا تسجيل الرغبات وفقا للكليات الراغب في الالتحاق بها.