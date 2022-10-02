تنسيق الدبلومات 2022.. ترقبوا نتائج تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية ، نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة مرحلة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية ، نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الغنية حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.

استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.

لا توجد أي تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.

يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم غلق موقع التنسيق الالكتروني لـ تقليل الاغتراب التحويلات أمس .

وفي إطار جولاته التفقدية للجامعات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، مقر جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، يُرافقه الدكتورة هبة سالم القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، و أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد الوزير مباني الجامعة والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة؛ للاطمئنان على جاهزيتها لأداء دورها المرجو منها في تنمية مهارات الطلاب وصقلها ومساعدتهم في تنمية قدراتهم للمُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.طوأشار الوزير إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، هو تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل المعاصر، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تقوم بعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا المجال، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات الصناعية والشركات والمصانع بالمجتمع المحلي المُحيط؛ بهدف تأهيل وتدريب خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقع على مساحة 1000 فدان، وتضم (مبنى صندوق تطوير التعليم ومبنى إدارة الجامعة وعدد 2 مبنى للفصول الدراسية ومبنى الورش والمعامل)، وبتكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم توفير جميع مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة.