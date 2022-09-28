رسميا.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بيانا عاجلا بشأنها منذ قليل.

وفي بيان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 أكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المُدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المُستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 258028 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.



واستنفذ رغبات 2935 طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وكان قد وجه السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحذيراً لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تدعي أنها معتمدة من الوزارة ، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي تتيح كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة عبر جميع وسائل التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لـ تقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022.

أوضحت وزارة التعليم العالي قواعد التحويل بين الكليات الجامعية وهي كالآتي :-

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

شروط تقليل الاغتراب

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

● التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.