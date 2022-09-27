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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية ، نتيجة تنسيق الدبلومات الغنية حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط  نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط  نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

اضغط هنا فور الإعلان لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022،التي من المقرر اعلانها اليوم .

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

وكان قد وجه السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحذيراً لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تدعي أنها معتمدة من الوزارة ، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي تتيح كافة الجامعات والمعاهد المعتمدة عبر جميع وسائل التواصل الخاصة بها.

 

75 رغبة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

 

وأضاف "عطا " لـ "صدى البلد" أنه متاح لكل طالب تسجيل75 رغبة ، وفق قواعد التنسيق التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويسجل طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات -5 سنوات رغباتهم عبر هذا الرابط

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

النسبة المتاحة لطلاب الدبلومات في الكليات

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حيث خصص لهم المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10 % من المقاعد في الكليات المخصصة لهم في كافة الجامعات المصرية.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم من مدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (التجارة، الصناعة، الزراعة) و خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدون بوسكو و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل والحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية التقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق لتسجيل رغباتهم.

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