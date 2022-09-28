خدمات| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. أسعار الذهب والدولار.. استخرج شهادة الميلاد في 5 دقائق وأنت واقف

يقدّم موقع “صدى البلد” موجزا باهم أخبار الخدمات لقرائه، صباح اليوم الأربعاء، من أسعار الذهب والعملات والدولار مقابل الجنيه ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، نستعرضها فيما يلي:

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 28 سبتمبر 2022، 2 ربيع الأول 1444 هجرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر2022 ...

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بيانا عاجلا بشأنها منذ قليل.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 28-9-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30-9-2022

يقدم موقع صدى البلد الإخباري لقرّائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 على المستوى العالمي بشكل يصل إلى مستويات تاريخية، حيث سجّلت أسعار أوقية الذهب 1629 دولارًا بعد ما سجّلت 1,674.18 دولار السبت الماضي، مُتأثرة بقرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يحرص موقع صدى البلد الإخباري على خدمة معرفة كيفية استخراج كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية..