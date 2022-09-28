عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خدمات| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. أسعار الذهب والدولار.. استخرج شهادة الميلاد في 5 دقائق وأنت واقف

خدمات صدى البلد
خدمات صدى البلد

يقدّم موقع “صدى البلد” موجزا باهم أخبار الخدمات لقرائه، صباح اليوم الأربعاء، من أسعار الذهب والعملات والدولار مقابل الجنيه ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2 ربيع الأول 1444

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 28 سبتمبر 2022، 2 ربيع الأول 1444 هجرية

شديد الحرارة رطب نهارًا.. طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وبيان درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر2022 ...

رسميًا.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بيانا عاجلا بشأنها منذ قليل.

فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 28-9-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30-9-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022

يقدم موقع صدى البلد الإخباري لقرّائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 على المستوى العالمي بشكل يصل إلى مستويات تاريخية، حيث سجّلت أسعار أوقية الذهب 1629 دولارًا بعد ما سجّلت 1,674.18 دولار السبت الماضي، مُتأثرة بقرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في 5 دقائق وأنت واقف.. استخرج شهادة الميلاد من الماكينة الذكية بـ50 جنيهًا

يحرص موقع صدى البلد الإخباري على خدمة معرفة كيفية استخراج كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية..

 

أسعار الذهب الصلاة أسعار الذهب الطوارئ مواقيت الصلاة أسعار الذهب أخبار الخدمات دولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه أسعار الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

حسن حمدي يتوسط للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي.. إكرامي يكشف الحقيقة

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

شديد الحرارة رطب نهارا.. طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وبيان درجات الحرارة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 - 2 ربيع الأول 1444

حدث ليلا| تعيين معاونين للنيابة.. ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب.. مصرع سيدة في انقلاب ميكروباص.. ياباني يحرق نفسه أمام مقر الحكومة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2022

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 25 صفر 1444

بمشاركة شيخ الأزهر.. "زعماء الأديان" يفتتحون مؤتمرهم السابع في كازاخستان | صور

حدث ليلاً| تحويلات مرورية بالقاهرة.. ضبط المعتدين على فتاة المنصورة.. صدمة بأسعار الذهب والدولار.. 5 صفقات جديدة للزمالك و3 للأهلي.. وانفجار في ليبيا

تحذيرات من الرياح والشبورة .. طقس اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 |تفاصيل

ترشيحاتنا

حدث ليلاً| تركيا: مصر شريك وثيق في أمن الطاقة.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة.. تسمّم 12 مواطنًا بسوهاج.. وفاة حماة شيريهان وإسعاد يونس

الخارجية الأمريكية: نبحث عن طرق لتسهيل إتاحة الإنترنت للمواطنين بإيران

أخبار التكنولوجيا|موبايل تاتش من نوكيا يغنيك عن كل الهواتف الغالية.. وقم بتحديث واتساب فورًا لوجود ثغرات أمنية خطيرة

قصة عن العين والحسد في عهد النبي.. صحابي أغمى عليه

سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-9-2022

وصَّى أن يدفن بالساحل الشمالي .. محطات في حياة أحمد رمزي

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ