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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد الحرارة رطب نهارا.. طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وبيان درجات الحرارة

طقس اليوم
طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر2022، إذ تتكون شبور مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء.

وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وفق بيان خبراء الأرصاد

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 كما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وتستقر معدلات درجات الحرارة اليوم الاربعاء، الأيام الأولى من فصل الخريف، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق البيان التفصيلي التاللي لدرجات الحرارة على مستوى محافظات مصر:

القاهرة 35 - 24

القليوبية 35 - 24

البحيرة 34 - 24

كفر الشيخ 34 - 23

الدقهلية 34 - 23

دمياط 31 - 24

بورسعيد 31 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 24

الشرقية  35 - 23

المنوفية 35 - 24

الغربية 34 - 23

شلاتين 38 - 28

الإسكندرية 33 - 24

العلمين الجديدة 31 - 23

وادي النطرون 35 - 24

مطروح 31- 24

السلوم 33- 24

سيوة 36 - 22

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 36 - 25

نخل 34 - 16

طابا 35 - 24

نويبع 37 - 25

حلايب 35 - 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 27

مرسى علم 38 -28

الفيوم 36 - 23

بني سويف 37 - 23

المنيا 38- 23

أسيوط 40- 24

سوهاج 41 - 25

قنا 43 - 26

الأقصر 43 - 26

أسوان 43 - 28

الوادي الجديد 43 - 29

أبو سمبل 42 - 29

أبو رماد 37 - 28

رأس حدربة 34 - 26

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