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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. عبر هذا الرابط

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

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التعليم العالي: 2935 طالبا استنفذوا رغباتهم بتنسيق الدبلومات الفنية 2022

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. التعليم العالي تصدر بيانا عاجلا


وبلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن و استنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

و تشمل قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)
• سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022.

 

● التحويل بين الكليات الجامعية:-


• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

 

● التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-


• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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