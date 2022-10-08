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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ75 قرشا.. حفل بزراعة عين شمس عام 1984 يثير الجدل على السوشيال ميديا

اعلان نشاط طلابي
اعلان نشاط طلابي عام 1984

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة من إعلان نشاط طلابي عام 1984 بكلية زراعة جامعة عين شمس اتحاد الطلاب لجنة الأسر .

اعلان لنشاط طلابي عام 1984

وينشر موقع صدي البلد ما جاء في الإعلان عن حفلة بالكلية “ تتشرف الأسرتين أسرة النهر الخالد واسرة ارض الفيروز بدعوة سيادتكم لبانوراما غنائي استعراضي بمناسبة عيد ميلاد الأسرتين وذلك يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 1984 في تمام الساعة الخامسة بمدرج 1 بالكلية وثمن التذكرة 75 قرش ”

وتداول الإعلان على الكثير من صفحات جامعة عين شمس وحاز على اهتمام بالغ من الطلاب .

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ونظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس ، ندوة عن التغير المناخي والبصمة الكربونية جهود الجامعة للتحول للأخضر ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد للتوعية بمخاطر التغير المناخي .

وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وابدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د  غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  احمد جلال عميد كلية الزراعة  وبحضور ا.د ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور  هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور  أحمد جلال عميد الكلية ، أن الندوة تأتي ضمن جهود جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى في التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ و بالتزامن مع  استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للتغيرات المناخية "  COP 27 "  في الفترة من 6 حتى ١٨ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ . وخلال كلمته التي أديرت بالطريقة التفاعلية مع الحاضرين

وتطرق  الدكتور  احمد جلال لمفهوم التغيرات المناخية  وأسباب ظهور الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري التي أدت إلى تكوين طبقة من الغازات خارج وداخل الغلاف الجوي نتج عنها ارتفاع  درجة حرارة كوكب الأرض وتاثير هذه التغيرات على القطاع الزراعي من جفاف بعض الأنهار وزيادة نسبة الملوحة في بعض المناطق وتغير مواعيد الزراعة ومن ثم تغير في أشكال وأنماط الأمراض النباتية وأيضاً الحيوانية وأشكال الفيروسات الناتج عن اختلاف درجات الحرارة .

مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بكلية زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس لجنة الأسر اتحاد الطلاب

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