راح يفسح أولاده فمات غرقا بشاطيء رأس البر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برأس البر، من انتشال جثمان شاب يدعى حس العالى ٣١ عاما من قريه البصارطه بدمياط، قد لقي مصرعه غرقا بمياه شاطيء ٥١ برأس البر ،امس الجمعه، أمام زوجته واولاد الاربعه بعد أن انقذ زوجت من الغرق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر.

أنقذ زوجته واولاده من الغرق فمات غرقا

يقول حسن عاصى، والد الضحية، إن نجله حسن يبلغ من العمر 31 سنة، يعمل استورجي، جاء في تمام الساعة العاشرة صباحا لقضاء يوم على شاطئ رأس البر مع زوجته وأطفاله، لكنه تعرض للغرق قبيل آذان المغرب بنحو ساعة، بعد أن وجد أن زوجته تنجرف إلى الداخل فحاول انقاذها وقام باخراجها من مياة البحر ولكن المياه سحبته إلى الداخل واختفي عن أعين زوجته واولادة.

سحب قوات الإنقاذ النهري من الشاطيء ١ أكتوبر

وأشار، إلى انهم فور علمهم بالخبر انطلقوا إلى رأس البر وظلوا أمام الشاطيء منتظرين خروج جثمان ابنهم في محاولات من قبل قوات الانقاذ النهري بعد استدعاء قوات الإنقاذ النهري نظرا لعدم تواجدها بالشاطيء منذ اول أكتوبر بعد أن سحبت الوحدة المحليه برأس البر قوات الإنقاذ النهري معلنه انتهاء الموسم الصيفي.

وتابع ان ابنه أراد أن يقضي يوما بشاطيء رأس البر ليفسح ابناؤه ولكنه لم يدري ان القدر كتب له نهايته وانقضاض عمرة بهذا اليوم.

كان بيفسح ابناؤه الاربعه فمات غرقا

وأضاف محمد عاصى، عم الغريق، ، انهم فور سماعهم بخبر غرق حسن توجهوا إلى الشاطيء وكان لديهم امل في إنقاذ الا انه خرج جثة.

وأشار الى انه ترك أطفاله الأربعة سماح، ونرمين، ونيرة، وسيف.. كان جاى يفسحهم لكنه قضاء الله وقدره.

كان قد لقي شاب مصرعه غرقا، بشاطىء رأس البر ، اليوم الجمعه، بعد أن انقذ زوجته وأولاده الاربعه من الغرق.



كان قد ورد بلاغ لنجدة رأس البر يفيد بغرق شاب يدعى حسن حسن عاصي 31 سنة، ومقيم بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، يعمل استورجي، قد جاء إلى شاطئ ٥١ رأس البر ليقضى إجازة عطلة الأسبوع بصحبة زوجته وأطفاله الأربعة وأوضحت زوجته واولادك على الغرق بعد أن سحبتهم مياة الشاطيء الا اته تمكن من انقاذهم وبعد أن خرجت زوجته والأولاد من المياة جرفته المياه للداخل وغرق.

ويجري رجال الإنقاذ محاولاتهم لانتشال جثته حتى الآن.

رأس البر أعلنت انتهاء الموسم الصيفي وحذفت من نزول البحر

يذكر أنه سبق وأن أعلنت الوحدة المحليه لراس البر برئاسة وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية أنه بدايه من الاول من أكتوبر ممنوع على المواطنين نزول الشاطيء وسحب كافه معدات الإنقاذ من الشاطيء لانهاء الموسم الصيفي.



