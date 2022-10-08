عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ينتهي موسم 2024 .. بيراميدز يمدد عقد عبدالله السعيد عاما إضافيا

صدى البلد

 نجحت إدارة نادي بيراميدز في إتمام إجراءات تمديد تعاقد قائد الفريق عبد الله السعيد، لمدة موسم إضافي في إطار سعي إدارة النادي ، للحفاظ على أهم نجوم فريق الكرة، والركائز الأساسية،.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه عبد الله السعيد مع نادي بيراميدز، فإن قائد النادي مستمر مع الفريق حتى عام ٢٠٢٤.

ويعد عبد الله السعيد  أحد أهم لاعبي كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء مع المنتخب المصري أو الأندية، حيث يعتبر من اللاعبين القلائل الذين دخلوا نادي المائة في الدوري المصري الممتاز ورفع رصيده مؤخرا من الأهداف في الدوري إلى ١١٩ هدفا.

ويمتلك السعيد في رصيده الدولي مع منتخب مصر الأول، ٥٥ مباراة دولية سجل خلالها ٦ أهداف، وكانت أولى مبارياته بقميص الفراعنة أمام منتخب مالاوي في تصفيات كأس العالم، وذلك في شهر يونيو من عام ٢٠٠٨.

السعيد يمتلك العديد من البطولات، حيث حقق لقب الدوري الممتاز ٤ مرات، ولقب كأس مصر مرة واحدة، ولقب السوبر المصري مرتين، ولقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، ولقب كأس السوبر الأفريقي مرتين، ولقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة، وفي موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حقق لقب هداف الدوري الممتاز برصيد ١٩ هدفا، بقميص نادي بيراميدز.

وكان السعيد أحد أهم ركائز منتخب مصر في التأهل لبطولة كأس العالم بروسيا عام ٢٠١٨، بعدما تألق بشكل لافت للأنظار خلال التصفيات وقاد الفراعنة مع بقية زملائه في بلوغ المونديال بعد غياب لمدة ٢٨ عاما عن التأهل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

حقيقة إفلاس بنك كريدي سويس.. شبح أزمة 2008 يهدد بانهيار اقتصادي عالمي|ماذا يحدث؟

الرعاية الصحية: تجهيزات لتحويل شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى خضراء بمصر

شهيدان و11 إصابة.. اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم جنين

القباج تلتقي 700 متطوع من المشاركين في قمة المناخ بمعسكر أبو قير

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي بالمولد النبوى

لمحبي القهوة.. نجاح تجربة زراعة البن لأول مرة بالشرقية والشتلات تبدأ من 35 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

توقف عن تناولها فورا.. طبيبة تحذر: هذا النوع من حلاوة المولد يهدد صحتك

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

خبير مناعة يكشف أسرار صادمة عن أمراض الخريف| تفاصيل

فيديو

الشرطة تتدخل.. قيادة متهورة على طريق الإسماعيلية بعد واقعة طريق السويس الأخيرة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ