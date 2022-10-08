محافظ قنا يعرض ملاحظاته على المشاركين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الاجتماع الدورى لمناقشة وتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتى سوف تمثل محافظة قنا في المبادرة ، وذلك فى ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء اللجنة اللجنة التنفيذية للمبادرة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، والمهندس الحسين محمد، ممثل جهاز شئون البيئة، و أحمد عبدالخالق، مدير إدارة الازمات بالمحافظة، والمهندسة إيمان محمد، عضو المجلس القومى للمرأة بقنا"، وأصحاب المشروعات المشاركة في المبادرة.



واستعرض محافظ قنا ، نماذج المشروعات المتقدمة، كما ناقش مع أصحاب المشروعات، عددا من الملاحظات، ومدى استيفائهم لآليات ونقاط التقييم التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، مع توضيح الهدف والمستهدف من كل مشروع، إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع.

ووجه اللجنة التنفيذية للمبادرة، بتقديم أوجه الدعم للمتقدمين، وتذليل كافة العقبات أمامهم ، والتأكد من مدى جاهزية تلك المشروعات للتقييم النهائى.

وقال محافظ قنا ، إنه تم اختيار المشروعات الفائزة فى الفئات الـ ٦ التى حددتها المبادرة وهى" المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

وأضاف أنه سيتم اختيار أفضل ١٨ مشروع على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع ٣ مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ "Cop27" بشرم الشيخ.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية، انطلقت في محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التأكيد على رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال تقديم مشروعات تساهم فى تحقيق تلك الأهداف، و وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية و ربطها بجهات التمويل، وجذب الاستثمارات لها.