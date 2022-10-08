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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

18 عارضا من حرفي قنا يشاركون بمعرض تراثنا بالقاهرة

معرض الحرف التراثية
معرض الحرف التراثية

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن مشاركة المحافظة فى الدورة الرابعة لمعرض" تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، في الفترة من 9 أكتوبر إلى 15 أكتوبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال الداودى، إن محافظة قنا تشارك بمعرض "تراثنا" من خلال جناح يضم 18عارضًا لمنتجات الفركه بنقادة والفخار والخزف ويمثلون أكثر من 3000 حرفي لصناعة الفركة بقنا والفخار، و أن المعرض يعطي فرصة حقيقية لتسويق المنتجات والحرف التى تتميز بها المحافظة.

 

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وأكد  اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة قنا، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق، من خلال تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

وأضاف أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض سوف تساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو التجاري، من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

و أوضح الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا  أن قنا تشارك هذا العام بـ 10 عارضين يمثلون تكتل الفركة بمركز نقادة ، و 9 عارضين يمثلون تكتل الفخار والخزف بقرى "الشيخ على" بمركز نقادة و"دندرة" بمركز قنا و"جراجوس" بمركز قوص ،  تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركين بالمعرض من أبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن معرض «تراثنا» يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به هذا العام حوالي 1116 عارض من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية من مختلف محافظات الجمهورية.

 

معرض الحرف التراثية

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