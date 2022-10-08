مسلمون ومسيحيون يلقون الحلوي والشيكولاته على المشاركين فى مسيرة المولد النبوى بنقادة

عبر أهالى مدينة نقادةبمحافظة قنا، مسلمين ومسيحيين، عن حبهم وتقديرهم للنبى عليه السلام، بإلقاء كميات كبيرة من قطع الحلوى والشيكولاته، على المشاركين فى مسيرة الاحتفال بالمولد النبوى، التى انطلقت على مدى ساعتين بشوارع مدينة نقادة جنوب قنا .

وتوقف المشاركون فى المسيرة، أمام بعض المنازل والمناطق، التى اعتادت تجهيز كميات كبيرة من الحلوي، لتوزيعها على المشاركين فى الاحتفال بالمولد النبوى.

كما اعتاد مسيحيو مدينة نقادة، تجهيز علب حلويات و شيكولاته، لتوزيعها على المشاركين، خلال مرورهم أمام منازلهم، لمشاركة اخوانهم المسلمين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، ما يجعل مشاركتهم تحظى بتقدير واحترام الجميع.

جدير بالذكر أن مدينة نقاده الواقعة جنوب قنا ، تحتفل كل عام على مدار ١٢ يومًا بذكرى المولد النبوي الشريف، لكنها تقلصت إلى أسبوع واحد فى الأعوام الأخيرة، تتنافس فيها العائلات لاستضافة أشهر القراء و المداحين، لاحياء الليالى القرآنية التى ينظمونها، وتنتهى الليالى بالاحتفالية التى يطلق عليها الأهالى "الدورة".

وتستمر الدورة لأكثر من ٣ ساعات متواصلة، يجوب فيها المشاركين شوارع وميادين نقادة، بمشاركة من معظم عائلات وقرى مركز نقادة، التى تتنافس لتجهيز مسيرات صغيرة تنضم فى النهاية للمسيرة الكبيرة.

