عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسلمون ومسيحيون يلقون الحلوي والشيكولاته على المشاركين فى مسيرة المولد النبوى بنقادة

احتفال المولد النبوي
احتفال المولد النبوي

عبر أهالى مدينة نقادةبمحافظة قنا، مسلمين ومسيحيين، عن حبهم وتقديرهم للنبى عليه السلام، بإلقاء كميات كبيرة من قطع الحلوى والشيكولاته، على المشاركين فى مسيرة الاحتفال بالمولد النبوى، التى انطلقت على مدى ساعتين بشوارع مدينة نقادة جنوب قنا .

وتوقف المشاركون فى المسيرة، أمام بعض المنازل والمناطق، التى اعتادت تجهيز كميات كبيرة من الحلوي، لتوزيعها على المشاركين فى الاحتفال بالمولد النبوى.

 

تتقدمها الخيول والجمال.. مسيرة تجوب مدينة نقاده بقنا احتفالاً بذكرى المولد النبوى

آل الخطيب: وثائقنا تقف بالمرصاد لمن يحاول الانتساب زوراً لذرية عبدالرحيم القنائى

كما اعتاد مسيحيو مدينة نقادة، تجهيز علب حلويات و شيكولاته، لتوزيعها على المشاركين، خلال مرورهم أمام منازلهم، لمشاركة اخوانهم المسلمين فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، ما يجعل مشاركتهم تحظى بتقدير واحترام الجميع.

جدير بالذكر أن مدينة نقاده الواقعة جنوب قنا ، تحتفل كل عام على مدار ١٢ يومًا بذكرى المولد النبوي الشريف، لكنها تقلصت إلى أسبوع واحد فى الأعوام الأخيرة، تتنافس فيها العائلات لاستضافة أشهر القراء و المداحين، لاحياء الليالى القرآنية التى ينظمونها، وتنتهى الليالى بالاحتفالية التى يطلق عليها الأهالى "الدورة".

وتستمر الدورة لأكثر من ٣ ساعات متواصلة، يجوب فيها المشاركين شوارع وميادين نقادة، بمشاركة من معظم عائلات وقرى مركز نقادة، التى تتنافس لتجهيز مسيرات صغيرة تنضم فى النهاية للمسيرة الكبيرة.
 

احتفال المولد النبوي

0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٦٣٣(0)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٦٣٣(0)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٧١٢(1)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٧١٢(1)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٦٣٢
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٦٣٢
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٦٤٢
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١٦٤٢
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١١٤٦(0)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١١٤٦(0)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١١٢٧
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١١٢٧
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١١١٠(0)
0_٢٠٢٢١٠٠٨_١٠١١١٠(0)
قنا المولد النبوي قطع الحلوى نقاده مسيحيون مسلمون الاحتفال بالمولد النبوي اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ليالي الحلمية يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

تسببت في وفاة66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق اندلع في 5 أحواش بقرية المحروسة

قتلتها وحطتها فى شوال.. سيدة تتخلص من طفلة وتلقي جثتها بترعة بقنا

ترشيحاتنا

رغم عدم السماح به سابقا.. مسابح فرنسا تفرض ارتداء سترة تشبه البوركيني لهذا السبب

ملك الأردن يغدق المدح على الرسول محمد في ذكرى المولد النبوي الشريف 

5 فتاوى حيرت المصريين.. ودار الإفتاء تحسم الجدل

متحدث التعليم لـ صدى البلد: انتهاء توزيع تابلت أولى ثانوي بالمدارس18 أكتوبر

عصام الحضري يصنف كأكبر حارس مرمى سنا مشاركة في كأس العالم

بعد ارتداء زي طومان باي بالفصل|خبير تربوي يكشف ضوابط نجاح مسرحة المناهج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها في شهر العسل| شاهد

الإذاعي إمام عمر: لم أكن أتوقع التكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي

روشتة للوقاية من أمراض الخريف| تناول هذه الأطعمة والمشروبات

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

فيديو

في ذكرى رحيله.. كواليس زيارة طلعت زكريا للرئيس الأسبق مبارك

الشرطة تتدخل.. قيادة متهورة على طريق الإسماعيلية بعد واقعة طريق السويس الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ