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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث لمساعدته في البحث عن أسرة شاب غير متزن عقليا

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد فؤاد، استغاثة، لنشرها عبر خدمة بين الناس، بموقع صدى البلد؛ لمساعدته في البحث عن أسرة شاب غير متزن علقيا.

وقال في استغاثته: هذا الشاب موجود بتاريخ 6 اكتوبر 2022 في ميدان العباسيه بمحافظة القاهرة وبيقول ان اسمه احمد حلمي من سمالوط، وعنده أخ اسمه علاء، جابه مستشفى العباسية، وسابُه ومشي.. برجاء من يتعرف عليه؛ الاتصال على الرقم 01101396704 .
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

موقع صدى البلد محافظة القاهرة العباسية الخط الساخن 5731 خدمة بين الناس

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