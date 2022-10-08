7 آلاف فقط| البيطريين: نعاني نقصا شديدا في عدد المكلفين

أكد الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن نقابة البيطريين ستكون في حالة سعادة، عندما يتم تكليف الخريج حسب الاحتياج، موضحًا أن آخر تكليف للبيطريين كان فى عام 1994.

وأضاف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدد الأطباء البيطريين فى عام 1994، كان أكثر من 15 ألف طبيب بيطري، و الآن أصبح عدد الأطباء البيطريين بالدولة أقل من 7000 طبيب، وأعمارهم تجاوز الـ 50 عامًا.

ولفت إلى أن : لدينا عجز فى عدد الأطباء البيطريين، ومعظم المعينين حاليًا سيخرجون على المعاش، ولن نستطيع نقل الخبرات الموجودة لدي الأطباء الخريجين، وهذه المشكلة كبيرة.

وأوضح أن الطبيب البيطري له دور كبير فى تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن 75% من الثروة الحيوانية موجودة فى يد المربي الصغير الموجودة فى القرية، والذى يحصل على العلاج من الطبيب البيطري الموجود فى القرية.

ولفت إلى أن الطبيب البيطري هو من يحصن الحيوانات، وهو من يقوم برعاية الحيوانات الموجودة فى القرية، ففى حالة عدم وجود طبيب ستتأثر 75% من الثروة الحيوانية.

وأوضح أن مجلس الوزراء من 7 سنوات ماضية قرر تعيين 6500 طبيب بيطري، وذلك بسبب العجز الكبير، ولكن تم تعيين 2165 فقط.

وكشف أن الطبيب البيطري المكلف من الدولة، هو من يقوم بعمل كل شئ، بسبب نقص الأعداد، وطالب من المسئولين بالنظر لتلك المشكلة، لزيادة الإنتاج، و تحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة السلالات الحيوانية التى تنجب أكثر.