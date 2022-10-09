البنوك تبدأ تطبيق زيادة أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية .. تفاصيل

تبدأ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المصرية، اعتبارا من صباح اليوم الأحد الموافق 9-10-2022؛ في رفع سعر الفائدة علي شهادت الإيداع و الإدخار الدولارية بمتوسط 3% علي الأقل زيادة في سعر الفائدة.

ومن المقرر أن يبدأ كلا من بنكا مصر والأهلي المصري في تفعيل تلك الزيادة بالتوازي مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة احتفال انتصار حرب أكتوبر المجيدة

وينشر موقع صدي البلد الاخباري أبرز زيادة العائد علي شهادات الادخار الدولارية.

البنك الأهلي المصري

الشهادة الذهبية ذات عائد ثابت لمدة 3 سنوات



يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 500 دولار أو يورو ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات بحسب العائد .



ذات العائد الشهري



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5.15% بزيادة بلغت 2.9%

ذات العائد ربع سنوي



تم رفعه من 2.25% ليصل لـ 5.2% بزيادة تجاوز 3% زيادة



ذات العائد النصف سنوي



تم رفعها من 2.25% لتصل لـ 5.25% بزيادة 3%



ذات العائد السنوي



تم رفعها من 2.25% لتصل لـ 5.3% بزيادة تبلغ 3.05%



شهادة أهل مصر



ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات



يتم الاكتتاب في تلك الشهادة بعائد ثابت بقيمة 500 دولار ومضاعفاتها



ذات عائد شهري



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5%



ذات العائد الربع سنوي



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5.05%

ذات عائد نصف سنوي



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5.1%

ذات عائد سنوي



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5.15%



أهل مصر ذات أجل 7 سنوات



يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بعائد ثابت بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها .



ذات العائد الشهري



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 4.9%

ذات العائد الربع سنوي



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 4.95%

ذات العائد النصف السنوي



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5%

ذات العائد السنوي



تم رفعه من 2.25% لتصل لـ 5.05%

بنك مصر



شهادة الثبات لمدة 3 سنوات



يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 100 دولار و مضاعفاتها لمدة 3 سنوات بعائد ثابت



ذات العائد الشهر



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.15%



ذات العائد الربع سنوي



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.2%

ذات الربع النصف سنوي



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.25%

ذات العائد السنوي



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.3%

شهادة الثبات ذات أجل 5 سنوات



يتم الإكتتاب في تلك الشهادة بقيمة 100 دولار و مضاعفاتها لمدة 5 سنوات بعائد ثابت



ذات العائد الشهر



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5%



ذات العائد الربع سنوي



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.05%

ذات الربع النصف سنوي



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.1%

ذات العائد السنوي



تم رفع عائد الفائدة من 2.25% لتصل لـ 5.15%