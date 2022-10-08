سعر الدولار اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار.. يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي العالمية اليوم بشكل كبير وارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ويقلل انخفاض العوائد والدولار من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والذي لا يدفع أي فائدة.

قال المحلل في ديلي إف إكس، توماس ويست ووتر: "من المرجح أن تؤدي قراءة أضعف من المتوقع للوظائف غير الزراعية إلى تقييد وتيرة الاحتياطي الفيدرالي في التشديد".

وأضاف: "من شأن ذلك أن يهدئ مخاوف السوق ويمهد الطريق لارتفاع أسعار الذهب من خلال إضعاف قوة الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا".

أظهر تقرير التوظيف الوطني أن التوظيف الخاص ارتفع بمقدار 208 آلاف وظيفة الشهر الماضي، في حين جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادرة عن معهد إدارة التوريد أعلى قليلًا من التوقعات؛ ما يشير إلى قوة أساسية في الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

بددت البيانات المتفائلة والتعليقات المتشددة من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أي آمال في محور السياسة.

قال كبير المحللين في أواندا، إدوارد مويا: "يحتاج الذهب إلى أن يشهد تباطؤًا أكثر حدة في الولايات المتحدة وأسعارًا أكثر برودة حتى يتشكل اختراق صعودي".

وأضاف: "يبدو أن الذهب يستعد للاندماج بين 1680 دولارًا و1740 دولارًا أميركيًا حتى نحصل على كل من تقرير الوظائف غير الزراعية وقراءات التضخم الأخيرة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.