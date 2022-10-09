التصديري للملابس الجاهزة: لأول مرة منذ 20 عاما نصدر بـ2.4 مليار دولار.. فيديو

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه لأول مرة منذ 20 عاما نقوم بالتصدير بـ2.4 مليار دولار.

وأضافت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: “نتوقع الوصول بحجم زيادة في الصادرات المصرية 37% عن العام الماضي”، لافتة: “المصريين بيلبسوا كل حاجة متاحة أمامهم بأسعار متناسبة خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا”.

وأشارت: “المصريون يبحثون عن منتج سعره منافس وجودته مناسبة وتصميم يتناسب مع كل وضع اقتصادي”، موضحة: “لا نستطيع أن نلوم أي مواطن ييشتري ملابس مستوردة”.

وأوضحت: “الفترة الحالية فرصة ذهبية للمصنع المصري لزيادة حجم أعماله لكن لا يخفي على الجميع أن هناك تجارة تهريب للملابس”، مشيرة: “ظاهرة تهريب ملابس من الخارج لداخل مصر ما زالت موجودة وهذا غريب جدا وهو ما يقلل فرص بيع المنتج المصري”.

ملء السوق المحلي

وتابعت: “تهريب ملابس من الخارج لداخل مصر مجهد للصناع في مصر”، مؤكدة: “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم فرصة مصر ذهبية لملء السوق المحلي بمنتجات مصرية، وزيادة الصادرات أيضا”.

