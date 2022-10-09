المخرج محمد سامي يشارك جمهوره بـ صورة من اسكندرية

شارك المخرج محمد سامى، متابعية بـ صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم وعلق محمد سامى “ الإسكندرية تصوير مسلسل العمدة رمضان 2023 إن شاء الله ”.

ويذكر أن أعلن المخرج محمد سامي عن بدء تصوير مسلسل العمدة، ونشر سامي عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصور برفقة محمد رمضان والمنتج محمد السعدي، وعلق قائلا:"بسم الله ، مسلسل العمده ، رمضان ۲۰۲۳ ، للنجم محمد رمضان ، قصة و إخراج محمد سامي ، سيناريو و حوار محمد سامی و مهاب طارق ، إنتاج محمد السعدي و جوهر ميديا هب ، إن شاء الله سنمتعكم كما عودناكم أنا و أخويا محمد رمضان".