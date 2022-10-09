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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

لجنة وسائل النقل النظيفة بشعبة السيارات تكشف عن خطة عملها خلال الفترة المقبلة

لجنة وسائل النقل
لجنة وسائل النقل النظيفة، بشعبة السيارات

كشف المهندس أحمد زين رئيس لجنة وسائل النقل النظيفة، بشعبة السيارات، عن عقد اللجنة أول اجتماع الأسبوع الماضي، بهدف وضع خطة ورؤية للعمل خلال الفترة المقبلة. 

 

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع تم برئاسة اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية.

 

ولفت زين إلى أن أبرز أولوياتهم خلال الفترة المقبلة جذب مستثمرين مصريين وأجانب لتوطين صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

 

وأشار زين الى انه في نهاية سبتمبر الماضي، دشنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية لجنة وسائل النقل النظيفة، تختص بكل الأعمال التي تتعلق السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة سواء كانت كهربائية أوهجينة.

 

وأضاف زين ، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بعد التشكيل نهاية الأسبوع الماضي، لوضع خطة استراتيجية، لافتا إلى أن أبرز الأولويات تضمنت أيضا دعم اللجنة للبنية التحتية لمركبات الطاقة النظيفة طبقا للمعايير والمقاييس الدولية.

 

وأشار إلى أن اللجنة تعتزم التقدم بمقترحات لتمييز مستخدمي هذا النوع من السيارات عن غيرها، على أن تكون أولى المقترحات هو تقديم مقترح لوزارة العدل لتسهيل وتيسير مسألة نقل ملكية السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي بالكامل.

 

وتابع: "تضمن المقترحات تقديم ملفات بحلول كاملة كل المهتمين بالاستثمار في هذا المجال، من خلال طرح علامات تجارية عالمية ذات سمعة كبيرة بمواصفات عالية وأسعار تناسب مع المواطن المصري للوكلاء بأفكار جديدة تتسم بالتوفير".

 

وأكد رئيس اللجنة، على دراسة كافة المشاكل والعقبات أمام المستوردين للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والعمل على وضع حلول مبتكرة لها تتماشى مع كافة الأوضاع والجهات.

 

كما أضاف أن اللجنة معنية بوسائل النقل الخفيف مثل الموتوسيكل و السكوتر، والذي نتوقع له نجاح ساحق في الفترة المقبلة. مشددا على اهتمامهم باستصدار قوانين تحويل الموتوسيكل إلي كهرباء بالعمل بنفس القرار الخاص بتحويل السيارات الي كهرباء.

 

كما حضر اللقاء المهندس علاء السبع، رئيس مجموعة السبع، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجموعة الامل، واللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، والمهندس منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات.

 

كما حضر المهندس أحمد ناجي نائب رئيس اللجنة، واعضاء اللجنة وهما علي ناجي، ، ومازن هارون، وتوني لطيف، ، وسيد طايع .

غرفة القاهرة التجارية سيارات الطاقة النظيفة شعبة السيارات المستوردين وسائل النقل

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