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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية ممطرة وكتلة هوائية.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ 24 ساعة

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة اليوم الأحد.

طقس المملكة اليوم

وتوقع المركز سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

كما لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ونصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كتلة هوائية معتدلة

وتتأثر المناطق الشمالية الغربية من المملكة، اليوم الأحد، بكتلة هوائية معتدلة الحرارة مندفعة من شرقي البحر الأبيض المتوسط، تهوي على أثرها درجات الحرارة في تلك المناطق، كما تتجدد فرص تشكّل الضباب على أجزاء من الشرقية ساعات فجر وصباح الأحد.

في التفاصيل، ترتفع نسب الرطوبة السطحية ساعات الليل المتأخر من ليلة السبت/الأحد وفجر وصباح الأحد على المنطقة الشرقية، وتكون الظروف مناسبة لتشكّل الضباب على الجبيل والمناطق الداخلية من الدمام، وتنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، الأحد، وتكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً في تلك المناطق، بينما تبقى حارة في باقي أنحاء المملكة، ومعتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتتهيّأ الفرصة تدريجياً ساعات ما بعد الظهر لتكوّن سحب ركامية على أجزاء متفرقة من مرتفعات جنوب غرب المملكة متمثلة بأجزاء من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، خاصةً الجنوبية منها، تترافق بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً.

حالة الطقس السعودية درجات الحرارة طقس السعودية سحب رعدية

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