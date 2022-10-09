عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف أعمال النظافة والتجميل بواحة سيوة

اعمال النظافة والتجميل
اعمال النظافة والتجميل بواحة سيوة

كثف مجلس مدينة سيوة  أعمال النظافة والتجميل حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة وتيسيرا على المواطنين .

وكيل تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة والعاملين للتحقيق لعدم جاهزيتهم للدراسة

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

 وأعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل، بمناطق متفرقة بقرية ابوشروف، وذلك تحت إشراف رئيس القرية، و  الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأضاف  أن أعمال النظافة والتجميل تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع حسب الخطة المدرجة، حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال، بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

الأهلي يحدد سعر صلاح محسن

ترشيحاتنا

فتح باب الحجز لـ300 قطعة أرض مقابر بسوهاج الجديدة | الشروط الكاملة

الري: الانتهاء من إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8 ملايين فدان

بمشاركة 1100 مشروع فني من مصر.. مصطفى مدبولي يفتتح معرض تراثنا

استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في بداية تعاملات اليوم

بوتين يواجه المزيد من الخيارات القاتمة بعد انفجار جسر القرم.. تفاصيل

للمستحقين.. إعانة شهرية حال فقد صاحب المعاش طبقا للقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ