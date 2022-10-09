تكثيف أعمال النظافة والتجميل بواحة سيوة

كثف مجلس مدينة سيوة أعمال النظافة والتجميل حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة وتيسيرا على المواطنين .

وأعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل، بمناطق متفرقة بقرية ابوشروف، وذلك تحت إشراف رئيس القرية، و الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأضاف أن أعمال النظافة والتجميل تتم يومياً وعلى مدار الأسبوع حسب الخطة المدرجة، حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال، بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.