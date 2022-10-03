ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

فارقو الحياة واحدآ تلو الاخر وهما ينظرون إلى بعضهم البعض، الاب والاخ والابن بسبب نفاذ المياه والطعام منهم، في صحراء مطروح بعد أن ضلوا الطريق.



لحظاتهم الأخيرة كانت مأسوية وابكت جميع أبناء مطروح بعد أن تعطلت سيارتهم فى قلب الصحراء وهم يصطادون طيور برية وانتظروا في مكانهم لأيام من أجل المساعدة أو النجدة، ولكن لم تأت أليهم أي مساعدة، فقرروا الذهاب الي المجهول وهو المشي في أي اتجاه خاصة وأن المياه والطعام الذى كان لديهم قد نفذ .



وقام الاب بخبراته الكبيرة في الصحراء والدروب بترك علامات على الأرض تشير الى مكان ذهابهم بعد أن وجدها بعض من أبناء القبائل الذين كانوا يبحثون عنهم وبالفعل عند عثور الأهالي على سيارتهم وجدو السهم وذهبوا في اتجاهه ليجدو اصعب مشهد ممكن يمر على اي انسان بعد 7 ايام من البحث والامل، الطفلين بجانب بعضهم البعض علي الأرض وقد نفذت كل ما لديهم من ماء و مأكل وقد فارقو الحياة وبمسافة ليس بعيده الاب على الأرض وقد فارق الحياة أيضا.



حزن بمطروح



وسادت حالة من الحزن، محافظة مطروح، بعد العثور على جثث شقيقين وابن أحدهم بسبب نفاذ ما لديهم من طعام ومياه بعد أن تعطلت سيارتهم في الصحراء أثناء القيام برحلة لصيد طيور برية .

وأعرب مصطفى محمود، أحد شيوخ محافظة مطروح، عن خالص العزاء لأهالي مطروح عامة وعائله أمطير خاصة في وفاة المغفور لهم. .

وقال سمير طرام، آل مطير عظم الله أجركم جميعا واحسن الله عزائكم وغفر الله لإخوتنا الذين توفاهم الله، في رحلة البحث عن الرزق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معاناتهم، وانتظارهم الموت بكل قسوته في ميزان حسناتهم .

وأكدت نسمة محمد، من أهالي مطروح، على أن خبر وفاة الشباب، يوجع القلب، وحزنت عليهم، ولغاية اخر وقت كان في أمل من اسكندرية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لكل اهل مطروح البقاء لله وحده ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم وذويهم وينزل على قلبكم الصبر والسلوان.

قصة صيادي الطيور

كان اثنان من الأشقاء قد اتفقا على الخروج إلى الصحراء لممارسة هوايتهم المفضلة بصيد الطيور البرية من الصحراء في الوديان الصحراوية.

وبعدما قررا أن يتحركا قاصدين الصحراء أصحب أحد الأشقاء نجله للذهاب معهم فى الرحلة ووداعوا أسرهم بعدما جمعوا احتياجاتهم من أطعمة ومياه داخل سيارتهم.

هواية صيد الطيور البرية تعد أحد الهوايات المفضلة للكثيرين من بدو مطروح والذين ينصبون شباكهم لصيد الطيور أو الخروج بسيارتهم إلى الصحراء فى رحلات لاصطياد الصقور.

وأخبر الضحايا أسرهم بأن رحلتهم تستغرق 3 أيام حتى عودتهم وانتظرت أسرهم عودتهم من رحلتهم بعد انتهاء الثلاثة أيام إلا أنهم لم يعودوا فى موعدهم المحدد ليدب الخوف في قلوب أفراد الأسرة .

فقام عدد من أفراد قبيلتهم بالبحث عنهم إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم .

وقام محمد صالح أحد أبناء القبائل، بإرسال استغاثات لأفراد القبائل للبحث عن المفقودين والذى استجاب لهم عدد كبير من أفراد القبائل ليخرجوا بما يقرب من 100 سيارة للبحث عن المفقودين.



طائرة وسيارات للبحث عنهم



وخرج ما يقرب من 100 سيارة لأبناء مطروح ليتضامنوا مع أبناء قبيلة أمطير، للبحث عن المفقودين كما خرجت طائرة للبحث عنهم .

العثور على سيارة المفقودين



وبعد 7 أيام من البحث تم العثور علي سيارة المفقودين الثلاثة في وسط الصحراء والسيارة معطلة تماما ولا يوجد أي شخص بجانبها إلا أنهم عثروا على سهم قد وضعه، أحدهم ليتمكنوا من الذهاب في نفس الطريق الذين تحركوا فيه .

مشعلين النيران بجانب سيارتهم

علم خبراء الصحراء والعارفين بها أن الثلاث أشخاص المفقودين تحركوا من جانب السيارة منذ يومين وكانوا مشعلين نار ووضعوا عليها طيور للطعام، وتم تتبع (خطواتهم) من فرسان الصحراء.



العثور على الجثث



بعد البحث بعيد عن السيارة وتتبع خطواتهم تم العثور على جثث الثلاث أشخاص، اثنين بجوار بعض والثالث بالقرب منهم بعد أن فرغت المياه منهم والطعام بالإضافة اشتداد دراجات الحرارة في الأيام الماضية.



أسماء الضحايا

وحصلت صدى البلد على أسماء المفقودين الثلاثة وهم رمضان بوحتيته أبو مطير ومساعد بوحتيته أبومطير وشاهين رمضان والذين اختفوا لمدة 7 أيام في صحراء مطروح.



البحث عن المفقودين

عمليات البحث عن المفقودين

جثث مطروح

جثث مطروح