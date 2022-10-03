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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط حزن ودموع.. تشييع جثامين صيادي الصقور في مطروح.. فيديو وصور

تشيع جثامين صياد
تشيع جثامين صياد الصقور الثلاثة

شيع فجر اليوم الاثنين العشرات  من أبناء القبائل بمطروح والمحافظات المجاورة  جثامين  صيادى الطيور البرية الثلاثة الشقيقين   ونجل أحدهم والذين توفوا بسبب نفاد المياه والطعام داخل الصحراء بعد أن تعطلت سيارتهم وبقوا لأكثر من 7 أيام.

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وسادت حالة من الحزن الشديد الممزوج بالدموع على وجه المشيعين وأسرة الضحايا  على وفاة أبناءهم الذين تم العثور عليهم بعد اختفائهم لمدة 7 أيام داخل الصحراء.


وألقى العديد من المشايخ بعض الخطب أثناء تشيع جثمانيهم عن أهمية الرضا بقضاء الله وقدره وأنهم كانوا خارجين لطلب الرزق وضرورة أن نتحد جميعا على التعاون ومساعدة بعضنا للآخر.


كان  3 أشخاص بمطروح قد تعرضوا  للاختفاء  فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء.


وحصل صدى البلد على أسماء  المفقودين الثلاثة وهم  رمضان بوحتيته أبو مطير  و مساعد بوحتيته ابومطير  وشاهين رمضان والذين اختفوا لمدة 7 أيام في صحراء مطروح.


وبذل عدد من أهالى مطروح جهودا كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة العثور عليهم  إلا أنهم وجدوهم متوفين بسبب نفاذ الطعام والمياه .

تشيع جثامين صياد الصقور الثلاثة
تشيع جثامين صياد الصقور الثلاثة
تشيع جثامين صياد الصقور الثلاثة
تشيع جثامين صياد الصقور الثلاثة
تشيع جثامين صياد الصقور الثلاثة
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