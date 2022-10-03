إصابة 6 في حادث تصادم سيارتين بمطروح



أصيب 6 اشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الحمام.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل بالكيلو 72 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.



استقبل مستشفى الحمام عدد 6 مصابين وهم:

محمد سلامه محمد حسين 28 سنة المحله الكبرى كدمه شديده بالقدم اليمنى وباليد اليسري

مهاب احمد محمد عبد الدايم 32 سنة المنصوره جرح قطعى باليد اليمنى.كدمه شديده بالظهر

مصطفى محمود فتحى عوض 20 سنة العامريه كدمه شديده بالظهر سحجات بالجسم

باسم حامد ابراهيم الغزالى 25 سنة البحيره جرح قطعي بالوجه .سحجات بالجسم

بيشوي فريد مفيد فؤاد 29 سنة القاهره جرح قطعى بالزراع الايمن والقدم الأيمن.سحجات بالجسم

طارق اسماعيل محمد اسماعيل 48 سنة العامريه جرح قطعى بالجبهه اشتباه مابعد الارتجاج.