بينهم طفل.. رد فعل أهالي مطروح بعد العثور على جثث صيادي الصقور.. صور

سادت حالة من الحزن، محافظة مطروح، بعد العثور على جثث شقيقين وابن أحدهم بسبب نفاذ ما لديهم من طعام ومياه بعد أن تعطلت سيارتهم فى الصحراء أثناء القيام برحلة لصيد طيور برية .



وأعرب مصطفى محمود، أحد شيوخ محافظة مطروح، عن خالص العزاء لأهالي مطروح عامة وعائله أمطير خاصة في وفاة المغفور لهم. .



وقال سمير طرام، آل مطير عظم الله أجركم جميعا واحسن الله عزائكم وغفر الله لإخوتنا الذين توفاهم الله، في رحلة البحث عن الرزق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معاناتهم، وانتظارهم الموت بكل قسوته في ميزان حسناتهم .

وأكدت نسمة محمد، من أهالي مطروح، على أن خبر وفاة الشباب، يوجع القلب، وحزنت عليهم، ولغاية اخر وقت كان فى أمل من اسكندرية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لكل اهل مطروح البقاء لله وحده ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم وذويهم وينزل على قلبكم الصبر والسلوان.

كان 3 أشخاص قد تعرضوا للاختفاء فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء.

وحصلت صدى البلد على أسماء المفقودين الثلاثة وهم رمضان بوحتيته أبو مطير ومساعد بوحتيته أبومطير وشاهين رمضان والذين اختفوا لمدة 7 أيام في صحراء مطروح.



وبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة للعثور عليهم إلا أنهم عثروا عليهم اليوم جثث هامدة.

أحد الجثث الثلاثة