عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم طفل.. رد فعل أهالي مطروح بعد العثور على جثث صيادي الصقور.. صور

أحد الجثث الثلاثة
أحد الجثث الثلاثة

سادت حالة من الحزن، محافظة مطروح، بعد العثور على جثث شقيقين وابن أحدهم  بسبب نفاذ ما لديهم من طعام ومياه  بعد أن تعطلت سيارتهم فى الصحراء أثناء القيام برحلة لصيد طيور برية .
 

وأعرب  مصطفى محمود، أحد شيوخ محافظة مطروح، عن خالص العزاء لأهالي مطروح عامة وعائله أمطير خاصة في وفاة المغفور لهم. .


وقال سمير طرام، آل مطير عظم الله أجركم جميعا واحسن الله عزائكم وغفر الله لإخوتنا الذين توفاهم الله، في رحلة البحث عن الرزق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل معاناتهم، وانتظارهم الموت بكل قسوته في ميزان حسناتهم .

وأكدت نسمة محمد، من أهالي مطروح، على أن خبر وفاة الشباب، يوجع القلب، وحزنت عليهم، ولغاية اخر وقت كان فى أمل من اسكندرية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لكل اهل مطروح البقاء لله وحده ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم وذويهم وينزل على قلبكم الصبر والسلوان.
كان  3 أشخاص  قد تعرضوا  للاختفاء فى صحراء مطروح أثناء توجههم لرحلة صيد طيور برية فى قلب الصحراء.

وحصلت صدى البلد على أسماء  المفقودين الثلاثة وهم  رمضان بوحتيته أبو مطير  ومساعد بوحتيته أبومطير  وشاهين رمضان والذين اختفوا لمدة 7 أيام في صحراء مطروح.


وبذل عدد من أهالى مطروح جهود كبيرة في محاولة البحث عن المفقودين الثلاثة لمحاولة للعثور عليهم  إلا أنهم عثروا عليهم اليوم جثث هامدة.

أحد الجثث الثلاثة 
أحد الجثث الثلاثة 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحراء مطروح صيد طيور برية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

بسعر يبدأ من 13 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة في مصر

موضوعات متعلقة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

بلايتشو وعرائس وألعاب الأطفال في اليوم الأول بمدراس مطروح

انتظام الدراسة في 820 مدرسة بمطروح

محافظ مطروح يزف بشرى سارة لطالبات رأس الحكمة

محافظ مطروح يعلن الموافقة على استكمال أعمال مشروع رافع مياه قرية القصر

مدير إدارة مطروح يقوم بالتدريس لسد عجز المعلمين بإحدى المدارس

وكيل تعليم مطروح يتابع فجرا خطة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين للمدارس

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

السفارة الصينية في القاهرة تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات الأعمال بالعاصمة الإدارية

فخور بيها طول عمري.. مصطفى كامل يكشف كواليس جديدة عن أغنية تسلم الأيادي

أحمد شيبة يعود للغناء بعد وفاة شقيقه: الناس وفرقتي مالهاش ذنب| فيديو

تنسيق الدبلومات 2022.. ترقبوا نتائج تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط

جربها الآن .. 5 حيل سرية يجهلها مستخدمو واتساب

مصطفى كامل: ويجز لم يقنعني وشاكوش موهوب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. فوائد لا حصر لها لكل أنواع الفلفل

تعطيل الحياة وتأخير الحمل.. مرض شائع بين النساء يسبب أضرارا خطيرة

شبه بعض.. فساتين زفاف سالي عبدالسلام تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

مرض مؤلم| اكتشف أعراض الحزام الناري وأفضل طرق علاجه

فيديو

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ