القومي للبحوث: تدوير قش الأرز ولب قصب السكر يساعد في إعادة تكوين الفك

قالت الدكتورة أمل سعد حسين مقرر محور الصحة بصالون العلمي للتغيرات المناخية ، إن المخرجات البحثية فى محور تدابير التخفيف ، والذى تناول استغلال بعض المخلفات الزراعية الضارة بالبيئة ، فى تحضير وتقييم بعض المستحضرات الصيدلية مما بحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة ، وهذه الدراسات تمت فى معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، وكذلك انتاج وتقييم مركبات علاجية جديدة وانتاج مبيدات حيوية آمنة تماما للإنسان والحيوان والنبات والبيئة ومضادة للبعوض الناقل للعديد من الأمراض من مخلفات الفاكهة والخضروات، من خلال التقنيات الحيوية والتى تمت فى معهد بحوث التقنيات الحيوية



وأضافت " حسين" خلال الصالون العلمى للتغيرات المناخية " محور الصحة "، أن ذلك بالاضافة إلى إعادة تدوير قش الارز و لب قصب السكر (بدلا من حرقه فى الحقول) فى صناعة مواد نانومترية حيوية تساعد فى إعادة تكوين عظام الفك وتدخل فى منتجات تساعد على إعادة تمعدن الأسنان ومنتجات تساعد فى توصيل المركبات الدوائية للأماكن المستهدفة فى الفم وبجرعات مناسبة والتى تم دراستها فى معهد بحوث طب الفم والأسنان.

وتابعت: "ذلك إلى جانب انتاج محسنات كيميائية حيوية تعتمد على استخدام منصة من تراكيب نانومترية المزينه بجسميات الفلزات النانومترية للتطبيقات الحيوية الطبية من خلال معهد البحوث الفيزيقية. وكذلك تم استحداث وانتاج مضادات للميكروبات والخلايا السرطانية من مشتاقات السليلوز النانومترية فى معهد بحوث الصناعات الكيماوية".