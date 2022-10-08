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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي: ورشة عمل دولية لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام.. تفاصيل

البحث العلمي
البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM ، بالتعاون مع حكومة زيمبابوي من خلال وزارة التعليم العالي ،وعلوم الابتكار والتنمية التكنولوجية عن عقد ورشة عمل دولية حول ‏‏ “‏‏الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام”وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 18 نوفمبر 2022 ( هجين).

وأوضحت أنه ‏يتم تحقيق الهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 الذى يتطلب التغلب على القيود المفروضة على الموارد، وبناء وتعزيز قدرات الدول النامية، واستكشاف طرق مبتكرة لتسهيل تطوير البنية التحتية وتسخير التصنيع المستدام.

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كما تسعى ورشة العمل إلى مناقشة وتطوير الاستراتيجيات والتوصيات في جميع القطاعات لمعالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والابتكار والتصنيع من أجل تحقيق نمو اقتصادي أسرع في البلاد والحد من الفقر...


واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nam-4/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مركز العلم والتكنولوجيا حكومة زيمبابوي وزارة التعليم العالى علوم الابتكار والتنمية التكنولوجية الاستفادة من الابتكارات لتطوير البنية التحتية والتصنيع المستدام

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