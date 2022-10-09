كوريا الشمالية تثير الذعر بصاروخين باليستيين جديدين.. واشنطن وسيول: استفزاز يضر بالسلام

قالت السلطات في دول مجاورة إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد ، وهو السابع من نوعه الذي تطلقه بيونج يانج في الأيام الأخيرة مما زاد من القلق على نطاق واسع في واشنطن وحلفائها في طوكيو وسيول.

وقال مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية إن الزيادة الطفيفة في إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية قد تشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017 ، مع ملاحظة الاستعدادات في موقع الاختبار لعدة أشهر.

وصرح وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو للصحفيين بأن الصاروخين اللذين تم إطلاقهما يوم الأحد وصلتا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا 350 كيلومترا.

وتم إطلاق الأولى في حوالي الساعة 1:47 صباحًا (1647 بتوقيت جرينتش) والثانية بعد حوالي ست دقائق.

وأضاف أنها وقعت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ، وأن السلطات تبحث في نوعها ، بما في ذلك احتمال أنها كانت صواريخ باليستية أطلقتها الغواصات.

وقال الجيش الأمريكي إنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عمليات الإطلاق ، التي قال إنها تسلط الضوء على 'التأثير المزعزع للاستقرار' لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

ومع ذلك ، قيمت الولايات المتحدة أن عمليات الإطلاق الأخيرة لم تشكل تهديدًا لأفراد الولايات المتحدة أو حلفائها.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ ومقرها هاواي في بيان إن 'التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان تظل صارمة'.

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إن إطلاق الصواريخ الأخيرة من منطقة مونشيون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية يمثل 'استفزازًا خطيرًا' يضر بالسلام.

وزارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي المنطقة المنزوعة السلاح يوم الأحد ، وهي الأحدث في سلسلة من القادة الغربيين الذين زاروا الحدود المحصنة بين الكوريتين في الأسابيع الأخيرة ، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وقالت جولي في بيان 'ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ المتهورة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة'.

وأعلنت أوتوا الشهر الماضي أنه سيتم نشر فرقاطة وطائرة استطلاع كندية للمساعدة في فرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية ، يوم الثلاثاء ، تجارب على صاروخ باليستي أبعد من أي وقت مضى ، مما دفعه إلى التحليق فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات ودفع تحذيرًا للسكان هناك للاحتماء.

وقال إينو إن طوكيو لن تتسامح مع تصرفات كوريا الشمالية المتكررة، وهذا الحادث هو السابع من نوعه منذ 25 سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن المبعوثين النوويين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجروا مكالمة هاتفية وشاركوا الرأي القائل بأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي ، إلى جانب تشكيل خطر على الطيران المدني.

وقالت كوريا الشمالية ، التي سعت لإجراء تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة ، يوم السبت إن تجاربها الصاروخية كانت للدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة ولم تضر بسلامة جيرانها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية ، نقلاً عن متحدث باسم إدارة الطيران ، إن 'تجاربنا الصاروخية إجراء طبيعي ومخطط للدفاع عن النفس لحماية أمن بلادنا والسلام الإقليمي من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة'.

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة يوم الجمعة ، بعد يوم من إرسال سيول لطائرات مقاتلة ردا على تدريبات قصف على ما يبدو لكوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عقوبات جديدة يوم الجمعة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية.

وأشارت جارة كوريا الشمالية وحليفتها الصين إلى التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أنحاء شبه الجزيرة الكورية عندما سئلوا عن عمليات الإطلاق يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة دورية: 'يجب أن تتطابق كلمات الولايات المتحدة مع أفعالها ، وموقفها المتمثل في أنها لا تحمل نوايا سيئة تجاه كوريا الشمالية يجب أن يترجم إلى أفعال ، ويجب أن تهيئ الظروف لاستئناف الحوار الهادف'.